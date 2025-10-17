На предприятии в Раменском провели экскурсию для участников СВО
Участники СВО посетили с экскурсией предприятие в Раменском
Фото: [администрация м. о. Раменский]
В Раменском на предприятии «Восток-Сервис» провели экскурсию для участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Экскурсия прошла в рамках промышленного туризма. В ее рамках посетителям представили производственные площадки и используемые на заводе технологии.
Также участники узнали о задачах и значимости предприятия. Кроме того, им рассказали о возможностях трудоустройства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности проактивного оказания поддержки бойцам спецоперации.