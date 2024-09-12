Пес Кинг-Конг обнаружил 50 тыс. пачек сигарет стоимостью 7,2 млн рублей

Служебная собака таможни – кокер-спаниель по кличке Кинг-Конг помог сотрудникам обнаружить около 50 тыс. пачек контрафактной табачной продукции, стоимость которой оценивается в более чем 7,2 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба УФСБ по Кузбассу проинформировала, что в операции участвовали представители различных служб: УФСБ, Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по СФО, Кемеровской таможни и СОБР Росгвардии. Судя по фотографии, предоставленной ведомству, табачная продукция хранилась в коробках в гараже, расположенном на участке частного дома. На территории двора стояло около 20 коробок, наполненных контрафактным товаром.

«У жителей Прокопьевска из незаконного оборота изъято около 50 тысяч пачек контрафактной табачной продукции общей стоимостью более 7,2 млн руб.», — говорится в сообщении.

Теперь сотрудники проводят исследование изъятой табачной продукции.

Ранее сообщалось, что в России отменили бумажную маркировку табачной продукции.