В России отменили бумажную маркировку табачной продукции
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С 1 сентября 2024 года в России вводится отмена обязательного использования бумажных марок для табачной продукции, сообщило РБК.
В соответствии с Федеральным законом №325, подписанным 8 августа 2024 года, главным показателем легальности пачек сигарет станет двухмерный цифровой код в системе «Честный знак».
Вся информация о продукции будет храниться в Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ).
Тем не менее полный переход на цифровую маркировку будет осуществляться постепенно. С 1 сентября 2024 года по 1 июля 2025 года будет действовать переходный период, в течение которого производители смогут выпускать продукцию как с бумажной, так и с цифровой маркировкой.
Пачки с бумажной маркировкой, заказанные до начала сентября 2024 года, останутся в продаже до исчерпания запасов в магазинах.
С 1 июля 2025 года на рынке будет представлена только табачная продукция с цифровой маркировкой.
Правительство инициировало эти изменения для снижения административной нагрузки на налоговые органы и производителей.
По оценкам Совета по развитию табачной промышленности, такая мера позволит экономить более двух млрд руб. ежегодно.
Аналогичные меры уже приняты в других странах ЕАЭС: первыми бумажные марки отменили Казахстан и Киргизия, а затем аналогичный процесс начался в Узбекистане.
Ранее сообщалось, что Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в ЕС.