В России отменили бумажную маркировку табачной продукции

С 1 сентября 2024 года в России вводится отмена обязательного использования бумажных марок для табачной продукции, сообщило РБК.

В соответствии с Федеральным законом №325, подписанным 8 августа 2024 года, главным показателем легальности пачек сигарет станет двухмерный цифровой код в системе «Честный знак».

Вся информация о продукции будет храниться в Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ).

Тем не менее полный переход на цифровую маркировку будет осуществляться постепенно. С 1 сентября 2024 года по 1 июля 2025 года будет действовать переходный период, в течение которого производители смогут выпускать продукцию как с бумажной, так и с цифровой маркировкой.

Пачки с бумажной маркировкой, заказанные до начала сентября 2024 года, останутся в продаже до исчерпания запасов в магазинах.

С 1 июля 2025 года на рынке будет представлена только табачная продукция с цифровой маркировкой.

Правительство инициировало эти изменения для снижения административной нагрузки на налоговые органы и производителей.

По оценкам Совета по развитию табачной промышленности, такая мера позволит экономить более двух млрд руб. ежегодно.