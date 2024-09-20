Песков: Кремль пока не сформировал позицию по вопросу о запрете чайлдфри в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что в настоящее время в Кремле не ведется практическая проработка предложения о запрете движения чайлдфри (добровольный отказ от родительства).

На данный момент в Кремле не сформировали позицию относительно запрета чайлдфри в России. Однако мнение правительства о важности демографического роста осталось неизменным. Представители федерального и регионального уровней власти работают над созданием благоприятных условий для роста рождаемости. Важно не просто продолжать работу в данном направлении, но и предлагать новые способы пропаганды рождаемости.

«Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — отметил Дмитрий Песков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что движение чайлдфри может быть западным проектом. Целесообразно найти способ, как препятствовать его развитию. Однако это не значит, что права женщин будут нарушены или правительство принудит насильственными способами рожать женщин, добавила Матвиенко.

Ранее депутат Милонов назвал причины запрета пропаганды чайлдфри.