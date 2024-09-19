Депутат Милонов назвал причины запрета пропаганды чайлдфри

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выступила с резкой критикой движения чайлдфри, заявив, что оно должно быть запрещено законодательно. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, он высказывал данное предложение еще пять лет назад, но тогда оно почему-то не получило отклика у ряда чиновников, которые сейчас его поддержали. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что идеология чайлдфри предполагает, что их право ценно, она стремится к пропаганде собственных идей, без этого она не может существовать. Так, кто-то по ряду причин не хочет иметь детей, это его личное дело, но пропагандировать это он не имеет права.

По мнению парламентария, именно пропаганду данных идей следует категорическим образом запретить.

Ранее он призвал запретить показывать по телевидению одиноких и бездетных мужчин за 40 лет.