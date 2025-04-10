Песков: Кремль знает, что не все в ЕС разделяют подход по использованию российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны ЕС выступают против использования замороженных российских активов на нужды Украины, сообщил ТАСС.

По мнению Пескова, лидеры этих стран осознают ответственность и юридические последствия решения о передаче Украине права распоряжаться замороженными российскими активами.

«Мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут», — сказал представитель Кремля.

Спикер обратил внимание, что выступление некоторых стран против использования замороженных активов не означает, что проблема решена. Напротив, в настоящее время ситуация критическая. Позиция Европы на данный момент не изменилась.

«Пока тенденция не очень хорошая», — прокомментировал Песков.

Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена отказываться от активов, которые ей принадлежат. Кремль будет защищать то, что принадлежит ему по праву.

Ранее сообщалось, что в ЕС заявили о намерении использовать замороженные российские активы.