Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что страны союза обсуждают возможность использования замороженных в Европе российских активов. Об этом она заявила в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Каллас отметила, что в рамках обсуждений также рассматриваются потенциальные риски и пути их снижения. По ее словам, некоторые страны ЕС все же выступают против использования замороженных российских денег. Глава евродипломатии отказалась называть эти государства.

«Что касается использования замороженных активов России, то мы ведем переговоры с 27 государствами-членами. И мы готовимся, потому что есть определенные риски. И некоторые страны очень сильно против этого», — сказала Каллас.

Касаясь вопроса военной помощи Украине, Каллас отметила, что план предоставления двух миллионов снарядов ВСУ реализуется медленными темпами. Тем не менее, некоторые европейские партнеры Киева, а также страны вне ЕС, включая Норвегию, выразили желание участвовать в этой инициативе, сказала политик.

Каллас также выразила беспокойство в связи с недостаточной активностью некоторых стран Евросоюза в предоставлении помощи Украине, указав на необходимость более слаженных действий всех членов остающейся группы.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас министром по вопросам «Бойтесь Россию».