Песков назвал подготовку условием для встречи лидеров РФ, США и Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью телеканалу РБК заявил , что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского требует длительной организации и подготовки.

«Такая встреча на высшем уровне, она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленных точек», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что за время проведения СВО у Украины была возможность согласиться на урегулирование вооруженного конфликта мирным способом. Однако Киев ею не воспользовался. В итоге за годы конфликта степень доверия сторон увеличилась, что мешает наладить переговорный процесс. Дмитрий Песков выразил надежду, что стороны должны продолжать встречи. По мнению спикера, Киеву важно реально оценивать текущую ситуацию.

«Украине предстоит понять реалии и принять эти реалии», — сказал Песков.

Песков также рассказал, как проходит восстановление отношений РФ и США. Так, в ближайшее время в Москве должен был состояться очередной раунд переговоров. Мероприятие перенесено на необозначенный срок по предложению США без объяснения причин. Спикер допустил, что американское правительство в настоящее время ищет способы урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

«По всей видимости, нужно время. Потом понятно, что американцы в большей степени вовлечены в тематику ирано-израильского конфликта по понятным причинам, учитывая безоговорочную поддержку, которую они оказывают Израилю», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что США предложили России временную паузу в диалоге о налаживании отношений.