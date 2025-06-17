США предложили России временную паузу в диалоге о налаживании отношений

США предложили России взять паузу в диалоге о налаживании двусторонних отношений. Об этом ТАСС сообщил помощник президент РФ Юрий Ушаков.

По его словам, договоренность по следующей встрече представителей двух государств будет достигнута позже.

«Пока вопрос несколько подвис», — отметил Ушаков.

По его словам, разъяснения о проведении контактов с российской стороной велись по линии Министерства иностранных дел (МИД), однако позже представители Вашингтона решили повременить с продолжением диалога.

Ушаков отметил, что организация контактов между России и США обычно проходит через Государственный департамент Штатов и МИД РФ.

Накануне о том, что запланированные переговоры между представителями Москвы и Вашингтона, нацеленные на устранение «раздражителей» в отношениях, были отложены, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что причиной отмены встречи стало желание Соединенных Штатов «взять паузу».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил уровень отношений между Россией и США.