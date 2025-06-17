США предложили России временную паузу в диалоге о налаживании отношений
Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога
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США предложили России взять паузу в диалоге о налаживании двусторонних отношений. Об этом ТАСС сообщил помощник президент РФ Юрий Ушаков.
По его словам, договоренность по следующей встрече представителей двух государств будет достигнута позже.
«Пока вопрос несколько подвис», — отметил Ушаков.
По его словам, разъяснения о проведении контактов с российской стороной велись по линии Министерства иностранных дел (МИД), однако позже представители Вашингтона решили повременить с продолжением диалога.
Ушаков отметил, что организация контактов между России и США обычно проходит через Государственный департамент Штатов и МИД РФ.
Накануне о том, что запланированные переговоры между представителями Москвы и Вашингтона, нацеленные на устранение «раздражителей» в отношениях, были отложены, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что причиной отмены встречи стало желание Соединенных Штатов «взять паузу».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил уровень отношений между Россией и США.