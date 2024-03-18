Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне

Дмитрий Песков пояснил, что ВСУ обстреливают мирные города России. В зону повышенного риска входят расположенные вблизи с государственной границей населенные пункты. Под атаки попадают жилые дома, здания социальной важности, объекты инфраструктуры. ВСУ используют дроны и артиллерийские снаряды.

Россия обязана обезопасить своих граждан. Сделать это можно при помощи своеобразного коридора.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее мы сообщали, что в понедельник, 18 марта, после обстрела ВСУ села Никольское в Белгородской области стало известно о двух погибших и четырех раненых. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под завалами дома могут находиться еще потерпевшие.