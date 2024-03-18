Губернатор Гладков: два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет-мессенджере сообщил о последствиях обстрела села Никольское: двое погибших и четверо раненых. Под завалами могут находиться еще люди. Оперативные бригады продолжают работу по их поиску.

В селе Никольское под обстрел попали пять домов. В четырех зданиях повреждена кровля и фасад, выбиты окна. Пятый дом получил серьезные разрушения вследствие прямого попадания. Два человека погибли сразу. Это 17-летний подросток и мужчина.

Под завалами обнаружили маленькую девочку. Спасатели и местные жители достали ребенка. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей. Не исключено, что под завалами этого дома могут находиться еще две женщины.

«Еще трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались — у одного отравление угарным газом, он помогал оперативным службам доставать ребенка из-под завалов, у второго — легкие осколочные ранения и ушибленные раны нижней конечности, у третьего — баротравма», — написал губернатор Гладков.

Потерпевшим оказали медицинскую помощь. Информация о последствиях обстрела уточняется. На месте ЧП находятся оперативные службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для прекращения обстрелов приграничных территорий РФ боевиками ВСУ необходимо создать на украинской земле санитарную зону.

Интенсивность обстрелов со стороны Украины возросла накануне выборов. Белгородская область неоднократно была атакована ВСУ. В Белгороде закрыли многие ТЦ и магазины. Людей призывают по возможности не выходить из домов. Школы до конца четверти переведены на дистанционный формат обучения. Из-за постоянных обстрелов в Старой Наумовке возникли сложности с транспортировкой тела погибшего жителя в морг.