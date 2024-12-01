Песков опроверг мнение Меркель, что Путин опоздал на встречу G8 «из-за пива»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах поделилась предположением, что президент России Владимир Путин демонстративно опоздал на встречу G8. По ее мнению, российский лидер пил пиво, что и стало причиной его задержки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе Павла Зарубина прокомментировал данное заявление. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что на саммитах у Владимира Путина всегда очень напряженный график. На полях мероприятия все лидеры много общаются друг с другом, чтобы обсудить актуальные проблемы. Некоторые контакты, действительно, могут сдвигать другие контакты. Опоздание лидера может быть связано лишь с загруженным графиком и никогда не является демонстрацией чего-либо.

«Опять же — это не демонстрация силы. Глупо так полагать», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали воспоминание Меркель о собаке Путина, которая, по ее мнению, была символом демонстрации силы России.