Песков: президент РФ не будет участвовать в похоронах президента Ирана Раиси

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал, что Владимир Путин не будет участвовать в похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили РИА Новости .

Церемония прощания с иранским лидером не предполагает международного участия, уточнил спикер.

«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет», — рассказал Дмитрий Песков.

Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета, который полностью сгорел. На борту также находились другие высокопоставленные лица правительства Ирана. Выжить не удалось никому.

Согласно законодательству Ирана, после гибели или смерти президента, а также в случае снятия с должности человека, который некомпетентен, выборы нового главы можно назначить через 50 дней. Политолог Андрей Кортунов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие изменения могут произойти в государстве в ближайшее время и как они отразятся на геополитической ситуации.

Ранее политолог Вадим Сипров поделился с корреспондентом «Подмосковье сегодня» экспертным мнением, кому была выгодна гибель президента Ирана, а также как трагичные события отразятся на развитии отношений между Ираном и Россией, что произойдет на международном уровне.