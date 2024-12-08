Песков призвал проводить интеграцию России с Белоруссией в умеренном темпе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы телеканала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин» рассказал о сложностях, которые могут возникнуть при интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства, сообщил телеграм-канал «Вести».

Дмитрий Песков обратил внимание, что интеграция никак не отражается на суверенности России и Белоруссии. В рамках создания Союзного государства будут сотрудничать две независимые страны. Важно, чтобы процесс был выполнен качественно. По мнению Пескова, для этого стоит принимать взвешенные решения и не ограничивать себя какими-либо сроками.

Пресс-секретарь президента РФ также обратил внимание, что важно не создать ситуации, которая потом может привести к каким-либо противоречиям. Любая интеграция – это всегда сложный и кропотливый процесс. Стороны ведут переговоры для начала работы в данном направлении, проинформировал Песков.

«Быстрее двигаться хотят все, но интеграция – это дело очень сложное, очень кропотливое... Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции», – пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что у президента Лукашенко есть собственный «ядерный чемоданчик» и «красная кнопка», которыми белорусский лидер вправе распоряжаться самостоятельно.