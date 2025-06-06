Медведев предложил помирить Трампа и Маска «за разумную плату»

В социальной сети X заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал сообщение, где в шутливой форме выразил готовность России выступить посредником в урегулировании конфликта между американским президентом Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском, предложив «разумную оплату» за свои услуги. В качестве варианта оплаты он с иронией упомянул возможность принять акции Starlink.

Поводом для шутки послужила недавняя публичная перебранка между Маском и Трампом, возникшая из-за предложенного американским лидером масштабного проекта по сокращению государственных расходов. Маск резко раскритиковал этот законопроект, назвав его «омерзительным» и призвав к его отклонению.

В ответ Трамп выразил свое разочарование в Маске, подчеркнув, что в свое время оказал ему значительную поддержку. Маск, в свою очередь, заявил, что именно благодаря его усилиям Трамп смог занять президентский пост, а Республиканская партия получила большинство в обеих палатах конгресса.

Ранее политолог Светов заявил, что Маск не сможет добиться импичмента Трампа.