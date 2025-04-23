Песков прокомментировал срыв встречи министров в Лондоне по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что переговоры США, Европы и Украины не состоялись из-за разногласий по некоторым вопросам, сообщил «Коммерсантъ».

Трехконтактная встреча должна была состояться в Лондоне в среду, 23 апреля. Министры трех стран собирались обсудить способы урегулирования конфликта на Украине. Однако план мероприятия был изменен в день его проведения. Вместо министров встречу посетят эксперты, которые обсудят возможные пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Специалисты также оценят план, подготовленный США.

Сообщается, что в документе упоминается, что Крым — это субъект РФ. Кроме того, в американском плане о мирном урегулировании отмечено, что Украина не имеет права становиться членом НАТО. Пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать, с чем может быть связана отмена встречи на уровне министров.

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить вопросы по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась», — сказал представитель Кремля во время пресс-кола.

Источники The Wall Street Journal сообщили, что Франция и Британия понимают, что Украине придется признать потерю некоторых территорий. Страны готовы поддержать данное решение. Евросоюз пока не намерен идти на компромисс. Санкции не будут снимать, предположительно, до конца переговоров.

Ранее сообщалось, что США и Европа не смогли договориться по урегулированию конфликта на Украине.