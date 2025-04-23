США и Европа не смогли договориться по урегулированию конфликта на Украине

Агентство Reuters сообщило , что между США и европейскими государствами возникли разногласия в отношении стратегии урегулирования украинского конфликта.

Ссылаясь на дипломатические источники, агентство сообщает о принципиально различных подходах к дальнейшей поддержке Киева, демонстрируемых американской и европейской сторонами.

Ряд инициатив, предложенных Вашингтоном, были отклонены европейскими странами и украинским правительством, что привело к расхождению позиций.

Одним из основных спорных моментов является вопрос о признании Крыма частью Российской Федерации. Кроме того, страны Европы отказываются обсуждать возможность снятия санкций с России до окончания переговорного процесса.

По информации Reuters, некоторые предложения США не совпадают и с интересами России. Два дипломата сообщили агентству, что американская сторона не поддерживает требование Москвы о демилитаризации Украины и выражает готовность к размещению европейских сил на территории страны в рамках будущих гарантий безопасности Киева.

Издание отмечает, что предложение США о признании Крыма российской территорией является неприемлемым для Европы и Украины. Еще одним препятствием в переговорах, по словам дипломатов, стал вопрос об отмене антироссийских санкций до достижения договоренностей по урегулированию конфликта, что категорически отвергается европейскими государствами.

Согласно информации, опубликованной ранее британской газетой The Daily Telegraph, на встрече в Лондоне США планировали представить план урегулирования из семи пунктов, включавший признание американской стороной российского суверенитета над Крымом. Однако Владимир Зеленский заранее отклонил такую возможность.

Ранее сообщалось, что главы МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины перенесли встречу в Лондоне.