Песков прокомментировал видение канцлера Германии Шольца, как завершится СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что должно предшествовать мирному разрешению конфликта на Украине, сообщает агентство ТАСС .

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что мирные переговоры между Украиной и Россией начнутся только после того, как Россия выведет войска с территории Украины. Журналисты обратились к пресс-секретарю президенту РФ Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать подобные заявления.

Дмитрий Песков сказал, что видение канцлера Германии, как должны начаться мирные переговоры между сторонами конфликта, вызывает непонимание. Складывается впечатление, что Олаф Шольц не имеет представления о том, что в реальности происходит в зоне СВО.

«Ну это не требование Шольца. Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле», - отметил Дмитрий Песков

Также Дмитрия Пескова корреспонденты попросили прокомментировать состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. У спикера также интересовались, принуждают ли сотрудников Кремля вакцинироваться от гриппа. У Пескова нет информации, делал ли президент РФ вакцину от гриппа.