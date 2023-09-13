Песков рассказал, какие темы затрагивали Ким Чен Ын и Владимир Путин в личной беседе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие темы затрагивали президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, когда проводили переговоры без посредников, пишет ТАСС .

«Конечно, лидеры в беседе с глазу на глаз обменялись детально мнениями о ситуации в мире, о ситуации в регионе, которая тоже весьма и весьма непроста», – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию с безопасностью в мире и регионе. Ким Чен Ын высказал, что думает относительно сложившейся обстановки, предложил пути решения некоторых конфликтов. В свою очередь Владимир Путин внимательно выслушал позицию коллеги и принял к сведению.

Также Дмитрий Песков рассказал, что в октябре планируется проведение обсуждений глав внешнеполитических ведомств России и Китая, пишет ТАСС. В ближайшее время состоится заседание межправительственной комиссии с участием обеих сторон.

В интервью телеканалу «Россия» Дмитрий Песков рассказал, что санкции никак не помешают сотрудничеству с Китаем. Российско-северокорейские отношения будут развиваться так же, как и ранее.