Песков: санкции против РФ на алюминий и медь ударят по тем, кто их ввел

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Кремль относится к новым санкциям в отношении российских алюминия, меди и никеля, инициатором которых выступили США и Великобритания, сообщили РИА Новости .

Спикер отметил, что Россия не меняет своего отношения к санкциям. Подобные запреты Кремль считает незаконными. Дмитрий Песков выразил уверенность, от санкций в равной степени пострадают те страны, кто их вводил.

«Считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно также бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь не отрицает, что введенные санкции уже отразились на рынке. Была зафиксирована дестабилизация цен. Кремль будет наблюдать за развитием рынка, постоянно мониторить ситуацию. В случае необходимости правительство внесет необходимые изменения в работу системы.

О расширении санкций в отношении России стало известно в пятницу, 12 апреля. Компаниям США и Великобритании позволено совершать торговые операции с тем сырьем, которое было закуплено ранее. Дальнейшая торговля запрещена.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доверие со стороны Москвы к Швейцарии потеряно.