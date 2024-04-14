Захарова заявила, что доверие со стороны Москвы к Швейцарии потеряно

В комментарии РИА Новости она отметила, что Москва не раз предупреждала Берн о том, что продолжение деструктивной линии может привести к утрате доверия со стороны российской стороны.

«Более того, в последние месяцы стали активно продвигать такие деструктивные инициативы, как созыв у себя оторванной от реальности «международной конференции» по Украине, а также выработка юридических основ механизма, позволяющего конфисковать находящиеся в стране госактивы России», — отметила Захарова.

Она добавила, что такие политические действия как присоединения к антироссийским санкциям, а также солидарность с Киевом свидетельствуют о том, что у Берна отсутствует нейтралитет.

Швейцария станет площадкой для проведения мирной конференции 15-16 июня. По словам представителя посольства России в Швейцарии Владимира Хохлова, Берн не отправлял российской стороне официального приглашения на это мероприятие. Он отметил, что Москва в любом случае не участвовала в этой конференции.

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