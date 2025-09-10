Песков считает оголтелой позицию некоторых стран по отправке военных на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что отправка иностранных войск на Украину чревата страшными последствиями для Запада, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь Песков высказал мнение, что страны Запада условно разделились на два лагеря. Лидеры некоторых стран осознают нынешнюю реальность. Они не поддерживают предложение об отправке иностранных войск на Украину, потому что понимают возможную степень напряженности в мире.

По мнению Пескова, лидеры других западных стран готовы предпринять опрометчивые действия. Однако они не понимают потенциальные страшные последствия. Если и понимают, то создают вид, будто не понимают, резюмировал спикер.

«Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал, как изменился график Путина после атаки БПЛА на Сочи.