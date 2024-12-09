Постпред в Вене Ульянов считает Башара Асада другом России

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале прокомментировал нахождение бывшего президента Сирии Башара Асада на российской территории.

Постпред Ульянов сообщил, что в настоящее время Асад находится в Москве. В Россию он прибыл вместе с членами своей семьи. Постпред РФ отметил, что бывший президент Сирии — друг России. Спикер указал на главное отличие между США и Россией.

«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Автор поста подчеркнул слово разница.

Утром 8 декабря вооруженная оппозиция зашла в Дамаск. В СМИ появились сообщения, что президент Сирии покинул столицу на самолете. Некоторые источники предполагали, что транспортное средство потерпело крушение. МИД РФ предоставил официальную информацию. В частности, Асад провел переговоры с участниками конфликта, по итогу которых было принято решение о необходимости прекратить действие полномочий президента. Кроме того, Башар Асад принял решение покинуть Сирию. Мария Захарова также призвала иностранные СМИ размещать опровержения информации о крушении самолета, которая оказалась фейковой.

Ранее сообщалось, что Россия предоставила убежище Асаду и членам его семьи.