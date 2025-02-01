Песня с бранью в адрес русских удалена из TikTok после запроса властей Казахстана

TikTok отреагировал на обращение министерства культуры и информации Казахстана к администрации онлайн-платформы и удалил провокационную песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские»), сообщил ТАСС.

Соответствующую информацию агентству подтвердил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочето. Он проинформировал, что песня была распространены на 22 иностранных интернет-ресурсах, а также на следующих онлайн-площадках: «ВКонтакте», «YouTube» и «TikTok». Казахстанское ведомство отправило запрос к каждой площадке с призывом заблокировать выявленный контент.

«По состоянию на 27.01.2025 года меры по удалению противоправного контента приняты администрацией онлайн-платформы «TikTok», — говорится в ответе Кочетова, предоставленном пресс-службой Минкульта на запрос ТАСС.

Агентство сообщило, что песню разместил казахстанский блогер-сатирик Темирлан Енсебек. Композиция привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов из-за признаков разжигания межнациональной розни с применением нецензурной лексики. Блогер не является автором строк песни. Правоохранители устанавливают личность человека, который придумал текст композиции.

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