Петербург может стать ключевым звеном глобальных транспортных маршрутов

По данным издания, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Россия может активно развивать сотрудничество с Ираном. По мнению экспертов, Тегеран положительно оценивает последствия в случае принятия соглашения о свободной торговле с ЕАЭС по ряду причин: устранение пошлин и снятие ограничений на использование стратегического международного транспортного коридора «Север — Юг». В таком случае порт Петербурга станет более востребованным.

По данным издания, в случае востребованности порта в него будут вкладывать больше средств, предназначенных для модернизации предприятия. Однако развитие порта может не реализоваться из санкций. В случае введения ограничений против России и Ирана страны не смогут успешно сотрудничать. На данный момент перспективы все же более положительные. По заявлениям губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, завершение строительства Восточного обхода Астрахани запланировано на 2028 год. Проект способствует развитию МТК «Север — Юг».

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