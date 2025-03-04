Стало известно, как будут поднимать «Ашамбу» со дна Черного моря у Новоросийска

По данным издания, завершить процесс поднятия судна необходимо до 31 декабря 2025 года. Собственника предупредили о необходимости подготовить соответствующие документы. Организовать процесс подъема предстоит до 28 мая. Заниматься подъемом обязаны специализированные люди, которые будут соблюдать меры безопасности.

По данным издания, представителю судна поручили оградить затонувший объект бонами. Принятые меры позволят препятствовать проникновению дизеля и топлива в воду. Известно, что в момент подтопления в транспортном средстве находилось не менее 200 литров топлива. В морпорту Новороссийска сообщили, что причина аварии — погодные условия, в частности, подтопление. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось, что почти 30 водоемов с тонким и хрупким льдом выявили в Подмосковье.