Петрозаводчане пять лет требуют установить светофор на участке смертельных ДТП

Жители Петрозаводска в очередной раз обратились к представителям местной власти с просьбой установить светофор с пешеходно-вызывным устройством на «зебре» на улице Пограничной, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, с подобной просьбой горожане периодически обращаются на протяжении пяти лет. Люди обратили внимание, что именно на этом участке дороги часто происходят ДТП с летальным исходом. В понедельник, 17 марта, на указанной улице сбили 63-летнюю женщину. Пенсионерка не выжила. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Пешеход переходила дорогу непосредственно на «зебре». Перед падением пострадавшая немного проехалась на капоте автомобиля.

По словам местных жителей, пострадавшими на данном участке также становились несовершеннолетние. В сообществе «ВКонтакте» местные жители обратились к главе города и председателю Петросовета с просьбой разобраться с вопросом установки светофора. Горожане напомнили об обещании включить участок дороги в программу «Безопасный Петрозаводск», которое так и не было выполнено.

Под сообщением появился комментарий от администрации. Людям пообещали, что в ближайшие дни разберутся в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что учебная машина сбила маму с ребенком в Петрозаводске.