Водитель накричал на маму с ребенком за то, что они попали под колеса учебной машины

В телеграм-канале появилась информация о ДТП с участием учебного автомобиля в Петрозаводске, сообщил karelinform.ru.

Подписчица «Карельского дворика» сообщила, что на площади Кирова, которая расположена в Петрозаводске, можно заметить большое количество учебных автомобилей. По словам автора поста, многие горожане возмущены подобной тенденцией.

Подписчица сообщила, что шла с ребенком в театр. Организация расположена вблизи площади Кирова. По ее словам, на них наехал автомобиль. За рулем находился ученик автошколы. Женщина заявила, что водитель не извинился и не предложил помощь. Он накричал и обвинил ее в невнимательности. Со слов пострадавшей, ей посоветовали быть более бдительной, когда рядом находится автомобиль с буквой «У».

Подписчица рассказала, что она и ребенок не получили серьезных травм. Женщина не захотела обращаться в Госавтоинспекцию. Автор телеграм-канала высказал мнение, что общественности необходимо решить вопрос с появлением несанкционированной учебной площадки для автошкол на центральной площади города.

Ранее сообщалось, что Минздрав России хочет ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики.