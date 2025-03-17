Петрозаводчане раскритиковали администрацию из-за свободного доступа к аварийным зданиям

Один из пользователей опубликовал фотографию. На снимке видно, что школьники заходят в аварийное здание. В здании нет окон. Часть оконных рам закрыты, предположительно, картоном и фанерой. Другие окна затянуты полиэтиленом. Местные жители рассказали, что школьники приходят и разбивают оставшиеся стекла.

Автор поста выразил обеспокоенность, что ребята могут травмироваться. По его мнению, администрация обязана решить вопрос с аварийными зданиями. Например, демонтировать их. Пока решение о сносе не принято или не реализовано, представителям администрации стоило бы распорядиться о закрытии входов в них. Горожанин считает, что важно с целью обеспечения безопасности школьников решить данный вопрос.

«Администрация ждет очередной несчастный случай?» — написал автор сообщения.

Некоторые комментаторы не разделили опасений автора. Они написали, что современные дети стали слишком нежными. Люди призвали не мешать школьникам. Им важно «лазить по заброшкам» для формирования сильного характера. Пользователи призвали вспомнить свое детство. По их мнению, подобное времяпровождение оставило самые приятные воспоминания.

Ранее сообщалось, что еще более 100 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья.