Еще более 100 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья

На прошедшей неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 130 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, закуплены квартиры на вторичном рынке», — говорится в сообщении.

В общей сложности за этот период удалось расселить 56 жилых помещений общей площадью более 2,1 тыс. кв. м. Работы прошли в Балашихе, Волоколамском округе, Егорьевске, Истре, Кашире, Одинцовском, Пушкинском, Серпухове, Сергиево-Посадском, Солнечногорске, Шатуре и Мытищах. Их провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.