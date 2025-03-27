Правительство РФ сменило руководителя оператора по переработке мусора

В компании «Российский экологический оператор», которая занимается переработкой мусора, сменился руководитель. На этот пост была назначена Ирина Тарасова, об этом сообщил РБК.

В правительстве России было принято распоряжение, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно этому документу, Денис Буцаев освобождается от руководства РЭО и становится заместителем главы Министерства природы. На освободившееся место назначена Ирина Тарасова, до того момента возглавлявшая один из департаментов Министерства сельского хозяйства.

Ранее сообщалось о ЧП с мусором в Красноярске. Там загорелся склад с отходами на площади в 1 тыс. кв. м. Региональному управлению Роспотребнадзора пришлось организовать контроль за состоянием воздуха в жилом районе, который находится в непосредственной близости.