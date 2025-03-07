Петрозаводчанка ранила супруга в грудную клетку шампуром

Жительница Петрозаводска ранила супруга в грудную клетку шампуром, сообщил karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РК.

По данным прокуратуры, между 26-летней женщиной и ее супругом произошел конфликт. Предположительно, мужчина применил физическую силу. Женщина нанесла мужу удар шампуром в спину. Супруги находились в дачном доме в садовом товариществе.

По данным ведомства, мужчина обратился за медицинской помощью на следующий день после инцидента. Медики диагностировали проникающее ранение грудной клетки. По факту происшедшего завели уголовное дело.

Эксперты установили, что мужчине был нанесен тяжкий вред здоровью. Обвиняемой инкриминируется статья об умышленном причинении вреда здоровью. Материалы дела переданы в суд для установления степени вины женщины.

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