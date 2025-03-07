В Татарстане во время драки учительница зарезала пьяного безработного друга

В Татарстане в ходе конфликта в собственном доме учительница нанесла удары ножом приятелю, которые стали причиной летального исхода мужчины, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Источники KazanFirst сообщили, что трагедия произошла вечером 5 марта. По предварительным данным, к 43-летней учительнице пришел в гости ее 38-летний друг. Между парой произошел конфликт, который перерос в драку. Предположительно, женщина нанесла ножом несколько ударов в область груди и спины.

По данным издания, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скончался от полученных травм. Трагедия произошла в пгт Джалиль. Известно также, что погибший ранее был судим, трудоустроен нигде не был. Учительница работает в одной из местных школ. Она преподает химию и биологию. По данным издания, по факту гибели мужчины заведено уголовное дело.

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