Певец Бардаш пояснил причину русофобского настроя Верки Сердючки

Основатель групп «Грибы» и Quest Pistols, певец Юрий Бардаш рассказал, что могло стать причиной русофобского поведения украинского артиста Андрея Данилко, который получил популярность под сценическим образом Верки Сердючки, пишет интернет-издание «Абзац» .

Спикер уверен, что провокационное выступление Верки Сердючки на Евровидении стало началом его нелюбви к России. Артист выбрал свой путь. Он пропагандирует западные ценности в культуре и личной жизни. Юрий Бардаш уверен, что Андрей Данилко является представителем нетрадиционной ориентации*.

У украинского артиста сложились дружественные отношения с президентом Владимиром Зеленским, поэтому он полностью поддерживает его. Не стоит забывать, что культура — это неотъемлемая часть политики. Ведь один человек способен влиять на значительную часть населения Украины своими песнями.

«Вы хотите жить паразитами. То есть вся западная культура предлагает именно это: 90% рабов, которые за копейки работают, и 10% обслуживающих – политики и культура», – сказал Бардаш.

Видно, что о своем выборе Андрей Данилко совершенно не сожалеет. До начала СВО он гастролировал по российским городам, но после 24 февраля 2022 года резко изменил позицию. Тогда вышла премьера его песни, в которой он признался в любви к лидеру украинских националистов Степану Бандере. Артист финансирует ВСУ.

Певец Юрий Бардаш в интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать» раскритиковал также певца Филиппа Киркорова, который приехал на новые регионы только после участия в скандальной вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой.

Напомним, во время выступления на Евровидении Андрей Данилко спел песню, в которой есть слова «Lasha Tumbai». Фраза созвучна с выражением: «Russia Good Bye». Ранее мы сообщали, что после СВО артист специально начал исполнять именно первый вариант припева.

*Росфинмониторинг внес запрещенное в РФ движение ЛГБТ в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.