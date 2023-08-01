«А они ведь еще вернутся»: Галкин и Макаревич засмеялись после дерзких слов Сердючки о России

Певец Верка Сердючка (Андрей Данилко) 28 июля на фестивале «Рандеву» в Латвии исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, в очередной раз перефразировав припев «Lasha Tumbai» на «Russia Good Bye». На запись выступления Сердючки, опубликованную в соцсетях, попала реакция артиста Андрея Макаревича* и шоумена Максима Галкина*.

Фестиваль в Латвии был организован певицой Лаймой Вайкуле и проходил с 28 по 31 июля в Юрмале. Реакцию сбежавших из России знаменитостей снимала жена Макаревича Эйнат Кляйн.

Улыбка да смешок

На кадрах, опубликованных Кляйн, видно, что Макаревич на словах Сердючки «Russia Good Bye» улыбнулся, а Галкин и вовсе рассмеялся. Реакцию жены шоумена — певицы Аллы Пугачевой — супруга иноагента не запечатлела.

Примечательно, что в конце выступления Сердючки на сцене появилось изображение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: [ Евгений Одиноков/©РИА Новости ]

«А они ведь еще вернутся»

Реакция Галкина и Макаревича на выступление Данилко потрясла пользователей Сети. Многие юзеры отметили, что через некоторое время иноагенты захотят вернуться на Родину и потребуют снять с них статус-клеймо, однако власти РФ после их действий на фестивале вряд ли пойдут на уступки.

«А они ведь еще вернутся. Захотят, по крайней мере. Изменники! Никто уже не примет их в России»; «Пусть живут, где хотят, но только не в моей стране»; «Туда переметнутся, сюда сбегут. Где деньги, туда и они. С таким отношением скоро золотые горы превратятся в гору помидоров, которые в них с удовольствием кинут не только россияне, но и европейцы», — написали пользователи Сети.

Ранее россияне объяснили слова Киркорова о Галкине.

*Признаны Минюстом РФ иноагентами