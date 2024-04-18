Певец Бардаш уверен, что киевляне обрадуются приходу ВС РФ

Гражданин Украины и России, основатель групп «Грибы» и Quest Pistols, певец Юрий Бардаш спрогнозировал, что произойдет с украинским государством после завершения СВО, пишет интернет-издание «Абзац» .

Певец признался, что когда поддержал Россию и СВО, потерял все на Украине. Там он строил музыкальную карьеру и заработал определенную репутацию, но это не остановило музыканта. Украинский паспорт у Юрия Бардаша остался, но он не намерен им никак пользоваться.

Певец спрогнозировал, что может произойти с Украиной после завершения СВО. Так, по его мнению, южные территории перейдут под контроль РФ. Украина останется существовать как отдельное государство, но уже в границах совершенно других территорий. Площадь Украины значительно уменьшится. Сможет ли в новом формате существовать Незалежная, покажет время.

«Юг отойдет к России. А эта чепуха, которая там останется, сама себя изживет, за чем будет наблюдать весь мир. Единственная проблема – сколько это будет тянуться. Десятилетия, пять лет или два года – никто не знает», — рассказал в интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать» основатель групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш.

В новосформированной Украине скорее всего останутся жить неонацисты. Важно оградить жителей приграничных районов от их агрессии. Для этого необходимо создавать буферную зону, чтобы ракеты не могли поражать цели в российских регионах.

Певец также выразил уверенность, что киевляне будут рады, если к ним придет российская власть.

«Как только мы освободим наших людей и Киев, нам ничего не придется делать. Люди, которые сейчас терпят и терпели столько времени, сколько притеснение идет русских на Украине, встанут», — считает певец.

Ранее певец Юрий Бардаш пояснил причину русофобского настроя Верки Сердючки.