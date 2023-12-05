Певец Басков рассказал, какие подарки получит от родных на Новый год

Певец Николай Басков рассказал, какие подарки скорее всего получит в новогодние праздники от близких людей, сообщает портал «Дни.ру» . Зная любовь исполнителя к роскошной жизни, названные презенты не удивляют.

Певец также рассказал, что собирается дарить членам своей семьи в новогоднюю ночь.

«Все родные и близкие попросили не дарить им никакую фигню, а просто дать по конверту с деньгами», – признался корреспонденту Дни.ру народный артист за кулисами премии «Звезды «Дорожного радио» в Санкт-Петербурге.

Не факт, что лично вручить подарок получится именно в новогоднюю ночь. Певец заинтересован в скорейшем ремонте своего дома, поэтому в ночь на 31 декабря будет работать в Дубае.

Николаю Баскову же обычно дарят предметы искусства. Он признается, что имеет такую слабость и собирает различные коллекции. Певец особенно трепетно относится к императорским сервизам, найти которые не так и просто.

Ранее певец признался, что до недавнего времени не понимал смысла песни Газманова «Люси».