Певец Джанго предложил запретить украинский язык в российском медиапространстве

Певец Джанго считает, что исполнять песни на украинском языке во время проведения СВО некорректно, пишет интернет-издание « Абзац ».

Недавний скандал с певицей Ани Лорак вызвал волну обсуждений в обществе. Артистка на концерте в Москве исполнила песню на украинском языке. Поклонники певицы посчитали во время проведения СВО подобные выступления некорректными. Некоторые пользователи социальных сетей предложили пофантазировать, если бы во время Великой Отечественной войны россияне бы пели песни на немецком языке.

Певец, композитор и музыкант Алексей Поддубный, который прославился под псевдонимом Джанго, по просьбе корреспондента высказал свое мнение.

Джанго уверен, что в настоящий период времени исполнителям лучше отказаться от публичных выступлений на украинском языке. До завершения СВО язык должен быть запрещен в медиапространстве высшими органами, а с исполнителями важно проводить разъяснительную работу. Ограничения не должны касаться обычных россиян.

«А запрещать петь украинские песни на кухне – ну, это, мне кажется, чересчур, это личное дело каждого», - считает Джанго

Певец также рассказал, кого из известных личностей может отнести к представителям русской культуры и осудил поведение некоторых звезд, которые критикуют СВО и уехали из России.

Многие представители шоу-бизнеса и блогеры из России раскритиковали проведение специальной военной операции на территории Украины, но продолжают работать и зарабатывать деньги в нашей стране. Какое наказание для них придумали в Госдуме — в материале «Подмосковье сегодня».