«Пусть зарабатывают в других государствах»: в Госдуме поддержали новый способ наказывать звезд, критикующих СВО

Многие представители шоу-бизнеса и блогеры критиковали проведение специальной военной операции на территории Украины. Несмотря на это, они продолжают работать и зарабатывать деньги в нашей стране. Но решить эту проблему можно.

Как рассказал адвокат МКА «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди, оснований для включения таких звезд в реестр иноагентов Роскомнадзора может и не быть.

«Я предлагаю следующий путь: Роскомнадзором может быть сформирован специальный реестр «неблагонадежных» в политическом отношении инфлюэнсеров. В него должны попадать блогеры, журналисты, артисты, музыканты, которые публично высказывались против проведения СВО, выражали симпатии Украине и недружественным странам Запада публично, а также призывали свою аудиторию к аналогичному поведению», — отметил адвокат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Попадающие в такой новый реестр лица должны быть наказаны соответствующим образом, добавил собеседник.

«Можно лишать их возможности получать государственное финансирование своей творческой и иной деятельности, не предоставлять им площадки для выступлений на официальных мероприятиях и праздниках государственного, регионального и муниципального уровней, лишать возможности получать государственные награды, премии, звания заслуженных и народных артистов», — уточнил Харди.

Также, рассказал адвокат, можно запретить им осуществлять сборы пожертвований от частных лиц, за исключением денег на лечение себя или нетрудоспособных родственников.

«Естественно, надо дать людям возможность исправить ситуацию. Но для этого «неблагонадежным» лицам придется принести публичные извинения за свои высказывания или действия, объяснив их причины — например, недостаточной осведомленностью, измененным состоянием сознания. Кроме того, данные лица должны будут публично продемонстрировать, что их взгляды изменились», — предложил Харди.

Лишь в этом случае и по истечению определенного времени, например, 12 месяцев, они могут быть исключены из данного реестра, подытожил эксперт.

Такую идею поддержал и депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Это идеальная модель, почему нет? Они хотят себя вести так, но есть хорошая пословица: любишь кататься, люби и саночки возить. Я считаю, это нормальная практика. Пусть зарабатывают в других государствах», — заявил парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее в Госдуме поддержали бойкот концертов Дианы Арбениной.