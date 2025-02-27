Певец из Пуэрто-Рико пожелал россиянкам внутреннего покоя

Солист Приморской сцены Мариинского театра родился в небольшом городке в Латинской Америке. В России оказался, потому что в 2015 году на оперном конкурсе встретился с будущей супругой. Ольге предложили стать солисткой Приморской сцены Мариинского театра. Певец последовал за ней. В 2021 году влюбленные расписались.

«2021-й был для нас годом испытаний и в то же время годом чудес. Представьте себе: у Сесара заканчивалась российская виза, а пандемия еще не закончилась, визы не продлевали — только родственникам. Мы год собирали документы на заключение брака — а из-за пандемийных сложностей пожениться не могли!» — рассказала Ольга.

Ольга рассказала, что вышла замуж 13 июля. Спустя несколько дней певец успешно прошел прослушивание на Приморскую сцену Мариинского театра. Он учил русский язык, чтобы исполнять не только итальянские оперы. Собеседник признался, что тяжелее всего ему давалось выучить букву «ы». Он признался, что мечтает спеть в «Пиковой даме» и в «Онегине». Вместе с супругой певец из Пуэрто-Рико организовывает концерты, где звучит различная музыка, а не только оперная. Вскоре состоится сольный концерт, приуроченный Международному женскому дню. В преддверии праздника певец обратился к россиянкам.

«Любви, счастья, здоровья — и внутреннего покоя. Как в моем любимом мультфильме «Кунг-фу панда», помните?» — певец поздравил женщин России с Международным женским днем.

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