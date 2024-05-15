Певица Мерабова призвала не прощать Пугачеву, которая назвала россиян рабами и холопами

Певица, автор песен и композитор Мариам Мерабова призвала россиян не прощать певице Алле Пугачевой ее высказывания о русском народе, пишет интернет-издание «Абзац» .

Спикер выразила уверенность, что многие россияне простят певицу Аллу Пугачеву за сказанные в их адрес слова. Так, Примадонна назвала россиян рабами и холопами. Мариам Мерабова призналась, что не сможет в данном случае понять своих соотечественников. Они собирают деньги, чтобы купить дорогой билет на концерт Пугачевой, а в благодарность получают оскорбления.

«Почему ты их назвала холопами и рабами? Потому что они любят свою Родину и не сомневаются, что их Родина права?» – высказала мнение Мерабова.

Мариам Мерабова уверена, что Алла Борисовна не любит свою Родину, поэтому и не разделяет мнение россиян. Слова о рабстве — знак того, что Примадонна не уважает своих поклонников, которые и сделали ее популярной.

Напомним, певица Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию в знак протеста против объявления СВО. Периодически она публично критиковала соотечественников, которые остались в РФ. В день своего 75-летия Алла Пугачева после длительной паузы в творчестве презентовала новую песню — «Жизнь слишком хороша».

Ранее мы сообщали, что жительница Казани Елена Ширинина, которая считается суррогатной матерью детей певицы Аллы Пугачевой, раскрыла тайну рождения Гарри и Лизы.