«Суррогатная мать» детей Пугачевой рассказала правду о рождении Гарри и Лизы

Жительница Казани Елена Ширинина, которая считается суррогатной матерью детей сбежавших из РФ после начала СВО певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*, дала сенсационное интервью KP.RU.

В беседе с журналистами женщина призналась, что не рожала указанной звесдной паре двойняшек Гарри и Лизу. А когда в 2012 году ее пригласили на ток-шоу на российском ТВ она просто по просьбе редакторов рассказала о донорстве яйцеклеток.

По словам Елены, она, не зная темы шоу, просто поведала о личном опыте суррогатного материнства. А ее по-ошибке записали в суррогатные матери детей Пугачевой. Сам эфир тот был посвящен появлению на свет Гарри и Лизы.

«Я не понимаю только, почему Максим Галкин* с Аллой Пугачевой не опровергали эту информацию столько лет. Может, им тоже это было выгодно», - заявила Ширина.

В беседе с изданием жительница Казани призналась, что не является их суррогатной матерью. При этом она не стала опровергать, что в 2009 году выносила двойняшек, но эта мера была вынужденной из-за сложного финансового положения. И сделано это было лишь один раз и чужим людям.

После этого эфира я год не снимала солнцезащитные очки в людных местах, - заключила Елена.

Напомним, 15 апреля певица Алла Пугачева праздновала 75-летие. В честь своего юбилея она презентовала новую песню — «Жизнь слишком хороша».

* - внесен Минюстом РФ в список иноагентов