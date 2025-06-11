Певица Подольская рассказала, окупилась ли их вторая свадьба с Пресняковым

Наталья Подольская рассказала, что вторая свадьба с Владимиром Пресняковым не окупилась, сообщил телеграм-канал «Звездач». Певица отметила, что пара и не стремилась каким-либо образом заработать на мероприятии. Супруги гордятся, что столько лет преодолевали все трудности жизни вместе, поэтому хотели разделить праздник с друзьями.

Певица призналась, что чем старше становится, тем больше любит посуду. Ей было приятно получить в подарок красивую посуду и скатерть. Она не создавала вишлист, потому что не считает корректным навязывать гостям свои идеи. Тем более каждый человек должен сам решать, какую сумму может выделить на подарок. Певица понимает, что такой опцией пользуются многие люди, но сама не поддержала подобный формат.

По словам певицы, некоторые гости звонили и уточняли, что лучше подарить. Так поступила певица Полина Гагарина. Теперь у звездной пары появилась ваза, которая будет напоминать о важном событии. Гости также дарили деньги. Супруги посчитали, сколько им подарили, на второй день после семейного торжества.

«Мы посчитали их (деньги. — Прим. ред.) только к вечеру следующего дня», — отметила певица.

Ранее сообщалось, что сын Михаила Круга Александр женится.