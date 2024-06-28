Актер Фидаров отказался прощать сбежавших из страны артистов-русофобов

Министр культуры Северной Осетии – Алании и актер Сослан Фидаров в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал об отношении к звездам-беглецам, и объяснил, почему они не заслуживают прощения.

Сослан Фидаров рассказал в интервью главреду «Абзац.Медиа» Елене Оя, что не поддерживает и не понимает артистов, которые покинули Россию и поливают ее грязью из-за границы. Звезды заработали солидные гонорары в РФ, но отвернулись от нее, хотя должны быть благодарны. По мнению министра, было бы правильно забрать у «предателей» все.

«Я лично их не прощаю, знаете почему? Потому что я их не могу простить. Даже если я их прощу, то те ребята, которые сегодня на передовой... только из уважения к ним я этого не сделаю, потому что я вижу, как они там трудятся. И не как эти взрослые артисты, которым уже по 50 или по 40 лет и так далее, а там парни двадцатилетние работают», — ответил Фидаров.

Напомним, многие звезды, уехавшие за границу, уже попали в списки иноагентов, экстремистов и террористов. Всему виной их интервью и резкие высказывания в адрес России, или комментарии об СВО. Особый статус разве что не получила еще Алла Пугачева, назвавшая соотечественников «холопами» и «рабами».

Ранее сообщалось, что в России заочно арестовали экс-ведущую программы «Вести», сбежавшую из страны.