Певицу Веру Брежневу призвали внести в списки террористов из-за финансирования ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал внести в списки террористов певицу Веру Брежневу из-за финансирования ВСУ, сообщил портал «Страсти».

Глава ФПБК заявил, что намерен отправить официальный запрос с соответствующим предложением в пятницу, 25 апреля. По мнению Бородина, основанием для принятия положительного решения по его предложению могут стать следующие факты: певица покинула Россию в 2022 году. Она заявила о начале карьеры за границей. Артистка не захотела поддерживать связи с поклонниками из России и начала разговаривать на украинском языке. Она не скрывала, что поддерживает ВСУ.

«Вера Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил Виталий Николаевич.

По данным издания, певица украинского происхождения продолжает исполнять на концертах за границей песни на русском языке. Многие русскоязычные хиты принесли ей особую популярность, сделав знаменитой.

Ранее сообщалось, что общественники попросили снять статус иноагента с Моргенштерна* после его преобразований.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.