Общественники попросили снять статус иноагента с Моргенштерна после его преобразований

Общественное движение «Зов народа» предложило главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину рассмотреть возможность снятия статуса иностранного агента с рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (MORGENSHTERN*). Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, представители движения отметили, что ранее Моргенштерн вел аморальный образ жизни, однако сейчас начал открыто выражать свою тоску по России и осознавать, что жизнь за пределами родины не принесла ему счастья.

Кроме того, утверждают общественники, музыкант стал использовать религиозные мотивы в своих публикациях. Представители движения также обратили внимание на новый курс Моргенштерна, который включает регулярную помощь больным детям в России и отправку денег на их лечение.

Как отмечает SHOT, жители Уфы, родного города исполнителя, начали массово писать обращения с просьбой позволить ему вернуться на родину.

Министерство юстиции РФ признало Моргенштерна иностранным агентом в мае 2022 года. Отмечалось, что в перечень физических лиц-иноагентов рэпер попал за «осуществления политической деятельности», финансированной компанией Yoola — партнерской сети YouTube, занимающейся продвижением блогеров.

Ранее сообщалось, что модель Бьянка Ценсори быстро вернулась к рэперу Канье Уэсту после расставания.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.