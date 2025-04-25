Общественники попросили снять статус иноагента с Моргенштерна после его преобразований
SHOT: с Моргенштерна попросили снять статус иноагента из-за его «перерождения»
Фото: [youtube.com/Осторожно: Собчак]
Общественное движение «Зов народа» предложило главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину рассмотреть возможность снятия статуса иностранного агента с рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (MORGENSHTERN*). Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, представители движения отметили, что ранее Моргенштерн вел аморальный образ жизни, однако сейчас начал открыто выражать свою тоску по России и осознавать, что жизнь за пределами родины не принесла ему счастья.
Кроме того, утверждают общественники, музыкант стал использовать религиозные мотивы в своих публикациях. Представители движения также обратили внимание на новый курс Моргенштерна, который включает регулярную помощь больным детям в России и отправку денег на их лечение.
Как отмечает SHOT, жители Уфы, родного города исполнителя, начали массово писать обращения с просьбой позволить ему вернуться на родину.
Министерство юстиции РФ признало Моргенштерна иностранным агентом в мае 2022 года. Отмечалось, что в перечень физических лиц-иноагентов рэпер попал за «осуществления политической деятельности», финансированной компанией Yoola — партнерской сети YouTube, занимающейся продвижением блогеров.
Ранее сообщалось, что модель Бьянка Ценсори быстро вернулась к рэперу Канье Уэсту после расставания.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.