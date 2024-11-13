Пианист-виртуоз Денис Мацуев отреагировал на информацию СМИ о том, что в 2025 году на стадионах российских футбольных клубов может возобновиться продажа пива. Музыкант считает, что отечественный футбол требует улучшения. Эта тема должна стань главной для дискуссий, а не торговля пивом, сообщило интернет-издание «Абзац».

Денис Мацуев — болельщик московского «Спартака». Музыкант высказал мнение, что уровень российского футбола в настоящее время достаточно низкий. В данном виде спорта образовался кризис. Важно разбираться, как улучшить отечественный футбол.

Пианист-виртуоз отметил, что уважает мнение каждого болельщика. Вопрос о продаже пива на стадионах также имеет значение, но не должен становится во главе других тем.

«И вопрос пива для болельщиков, безусловно, очень тонкий, существенный, может быть, но я хочу говорить более обстоятельно об уровне нашего футбола, который находится в глубочайшем кризисе», — сказал заслуженный артист России.

Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб использовал песню группы «Дюна» для анонса нового матча.