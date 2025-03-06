«Пигалица руководить нами будет»: мастер цеха рассказала о работе в мужском коллективе

Дарья Шанина отметила, что работает в мужском коллективе. Мастер ремонтного цеха руководит коллективом, основная часть которого — мужчины в возрасте от 50 лет. Девушка призналась, что первое время было сложно адаптироваться.

«Не скрою, сначала они меня встретили осторожно: мол, 25-летняя пигалица руководить нами будет. Коллектив здесь сплоченный, плюс у каждого свой характер, нрав — люди все взрослые, с большим опытом», — рассказала Дарья Шанина.

Мастер ремонтного цеха считает, что решить конфликтные ситуации позволило время. Сотрудники постепенно поняли, что девушка — профессионал. Она не старается показать, что главная. Мастер старается оптимизировать рабочий процесс и активно участвует в работе. Дарья рассказала, что на вызовах всегда принимает участие в процессе, даже в мороз.

«Я не враг, не начальник, а коллега, член команды и коллектива», — отметила мастер ремонтного цеха КТСК Дарья Шанина.

Дарья Шанина отметила, что часто приходится общаться с местным населением. Люди недовольны тем, что перекопан двор. Мастеру приходится тактично и вежливо объяснять, с какой целью была выкопана яма, какие сроки ее устранения. Собеседница призналась, что любит свою работу. Особенно интересно решать вопросы, когда приходит летний сезон. Тогда компания в ускоренном темпе проводит ремонтные работы.

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