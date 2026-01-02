Пик метели с полуночи до шести: какая ночь и какой день ждут Москву и область

Сильный снегопад, накрывший столичный регион, продолжится на протяжении всей предстоящей ночи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Эксперты рассказали также, какая погода будет сопровождать жителей Москвы и Подмосковья в период ближайших праздничных выходных.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в интервале с полуночи до шести часов утра по московскому времени, после чего снежная активность пойдет на спад.

«Предстоящей ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, количество осадков прогнозируется на уровне 1-2 мм, а прирост снега может составить до 3 см», — сказал собеседник агентства.

Согласно метеорологическому прогнозу, ночная температура в Москве опустится до -9...-7 °C, а в Московской области — до -12...-7 °C.

В субботу, 3 января, днем на фоне ослабевающего снегопада существенно потеплеет: воздух прогреется до -1 °C как в столице, так и в Подмосковье. Ветер будет южным, его скорость составит 6-11 метров в секунду.

«К вечеру 2 января прирост свежевыпавшего снега составит до 4 см, еще 4 см снега выпадет к утру 3 января», — проинформировали в комплексе городского хозяйства столицы.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье пережили самую морозную ночь сезона.