Москва и Подмосковье пережили самую морозную ночь сезона

Центральную Россию накрыли первые в этом зимнем сезоне рекордные морозы. В том числе затронуло это и Московский регион, где в ночь на пятницу температура воздуха опустилась до самых низких с начала календарной зимы значений, местами приблизившись к отметке в −19 градусов.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на базовой столичной метеостанции ВДНХ был зафиксирован минимум в -13,9 °C при январской норме в -12,3 °C. В других районах Москвы холод ощущался сильнее: в Бутово столбики термометров показали -16,8 °C, в Тушино — -15,5 °C.

Однако настоящими полюсами холода стали подмосковные территории. Абсолютным лидером по морозу оказался Волоколамск, где температура опустилась до -18,6 °C. Чуть теплее было в Серебряных Прудах (-18,4 °C), Черустях и Зарайске (-17,6 °C).

Метеорологи отмечают, что, несмотря на рекордный для текущей зимы характер, такие температуры полностью соответствуют климатической норме для января и знаменуют установление устойчивой зимней погоды. При этом сильные морозы требуют повышенного внимания к состоянию автомобилей, работе коммунальных систем и выбору теплой одежды. Специалисты рекомендуют жителям региона учитывать погодные условия при планировании поездок и проверять исправность отопительных приборов.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о метели в столичном регионе.